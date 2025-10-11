Información del precio (USD) de Solod The Buddy (BUDDY)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.00001461 24H Máx $ 0.00001908 Máximo Histórico $ 0.00189987 Precio más bajo $ 0.00001196 Cambio de Precio (1H) -2.37% Cambio de Precio (1D) -17.16% Cambio de Precio (7D) -23.21%

El precio en tiempo real de Solod The Buddy (BUDDY) es de $0.00001545. Durante las últimas 24 horas, BUDDY se ha operado entre un mínimo de $ 0.00001461 y un máximo de $ 0.00001908, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BUDDY es de $ 0.00189987, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00001196.

En términos de rendimiento a corto plazo, BUDDY ha cambiado en un -2.37% en la última hora, -17.16% en 24 horas y -23.21% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Solod The Buddy (BUDDY)

Cap de mercado $ 15.45K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.45K Suministro de Circulación 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Solod The Buddy es de $ 15.45K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BUDDY es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.45K.