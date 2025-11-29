Precio de SOLHolder hoy

El precio actual de SOLHolder (SOLHOLDER) hoy es --, con una variación del 14.95% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SOLHOLDER a USD es -- por SOLHOLDER.

SOLHolder actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,755.73, con un suministro circulante de 998.78M SOLHOLDER. Durante las últimas 24 horas, SOLHOLDER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SOLHOLDER experimentó un cambio de +4.78% en la última hora y de +108.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SOLHolder (SOLHOLDER)

