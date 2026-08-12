Precio de Solana Swap hoy

El precio actual de Solana Swap (SOS) hoy es $ 0, con una variación del 2.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SOS a USD es $ 0 por SOS.

Solana Swap actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 154,287, con un suministro circulante de 1.00B SOS. Durante las últimas 24 horas, SOS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5.69, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SOS experimentó un cambio de -0.84% en la última hora y de +9.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 685.33.

Información del mercado de Solana Swap (SOS)

Cap de mercado $ 154.29K$ 154.29K $ 154.29K Volumen (24H) $ 685.33$ 685.33 $ 685.33 Cap. de mercado totalmente diluida $ 154.29K$ 154.29K $ 154.29K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Solana Swap es de $ 154.29K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 685.33. El suministro circulante de SOS es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 154.29K.