Precio de Smoking Chicken Fish hoy

El precio actual de Smoking Chicken Fish (SCF) hoy es $ 0, con una variación del 0.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SCF a USD es $ 0 por SCF.

Smoking Chicken Fish actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 384,772, con un suministro circulante de 999.75M SCF. Durante las últimas 24 horas, SCF cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.145357, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SCF experimentó un cambio de -0.84% en la última hora y de +10.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 381.61.

Información del mercado de Smoking Chicken Fish (SCF)

Cap de mercado $ 384.77K$ 384.77K $ 384.77K Volumen (24H) $ 381.61$ 381.61 $ 381.61 Cap. de mercado totalmente diluida $ 384.77K$ 384.77K $ 384.77K Suministro de Circulación 999.75M 999.75M 999.75M Suministro total 999,754,549.510974 999,754,549.510974 999,754,549.510974

La capitalización de mercado actual de Smoking Chicken Fish es de $ 384.77K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 381.61. El suministro circulante de SCF es de 999.75M, con un suministro total de 999754549.510974. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 384.77K.