Precio de Slopana hoy

El precio actual de Slopana (SLOPANA) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SLOPANA a USD es -- por SLOPANA.

Slopana actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,972.17, con un suministro circulante de 999.59M SLOPANA. Durante las últimas 24 horas, SLOPANA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SLOPANA experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Slopana (SLOPANA)

Cap de mercado $ 4.97K$ 4.97K $ 4.97K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.97K$ 4.97K $ 4.97K Suministro de Circulación 999.59M 999.59M 999.59M Suministro total 999,587,592.887219 999,587,592.887219 999,587,592.887219

La capitalización de mercado actual de Slopana es de $ 4.97K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SLOPANA es de 999.59M, con un suministro total de 999587592.887219. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.97K.