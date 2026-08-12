El precio actual de SLINKsol (SLINK) hoy es $ 0, con una variación del 0,70% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SLINK a USD es $ 0 por SLINK.

SLINKsol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13 903,8, con un suministro circulante de 979,96M SLINK. Durante las últimas 24 horas, SLINK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SLINK experimentó un cambio de -0,00% en la última hora y de +2,88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SLINKsol (SLINK)

Cap de mercado $ 13,90K$ 13,90K $ 13,90K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13,90K$ 13,90K $ 13,90K Suministro de Circulación 979,96M 979,96M 979,96M Suministro total 979 964 268,0 979 964 268,0 979 964 268,0

La capitalización de mercado actual de SLINKsol es de $ 13,90K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SLINK es de 979,96M, con un suministro total de 979964268.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13,90K.