Precio de Sky Coin hoy

El precio actual de Sky Coin (XSO) hoy es $ 0.000182, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XSO a USD es $ 0.000182 por XSO.

Sky Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 181,996,356, con un suministro circulante de 1.00T XSO. Durante las últimas 24 horas, XSO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0001833, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00010586.

En el corto plazo, XSO experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Sky Coin (XSO)

Cap de mercado $ 182.00M$ 182.00M $ 182.00M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 182.00M$ 182.00M $ 182.00M Suministro de Circulación 1.00T 1.00T 1.00T Suministro total 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Sky Coin es de $ 182.00M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de XSO es de 1.00T, con un suministro total de 1000000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 182.00M.