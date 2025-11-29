Precio de Skull of Pepe Token hoy

El precio actual de Skull of Pepe Token (SKOP) hoy es $ 0.00366295, con una variación del 0.61% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SKOP a USD es $ 0.00366295 por SKOP.

Skull of Pepe Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 548,520, con un suministro circulante de 150.00M SKOP. Durante las últimas 24 horas, SKOP cotiza entre $ 0.00363194 (bajo) y $ 0.00365692 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.142385, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00354681.

En el corto plazo, SKOP experimentó un cambio de +0.25% en la última hora y de -0.24% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Skull of Pepe Token (SKOP)

Cap de mercado $ 548.52K$ 548.52K $ 548.52K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 548.52K$ 548.52K $ 548.52K Suministro de Circulación 150.00M 150.00M 150.00M Suministro total 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Skull of Pepe Token es de $ 548.52K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SKOP es de 150.00M, con un suministro total de 150000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 548.52K.