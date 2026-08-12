Precio de SKS Cartoon hoy

El precio actual de SKS Cartoon (SKS) hoy es $ 0, con una variación del 17.29% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SKS a USD es $ 0 por SKS.

SKS Cartoon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 34,422, con un suministro circulante de 999.24M SKS. Durante las últimas 24 horas, SKS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SKS experimentó un cambio de -1.56% en la última hora y de +10.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SKS Cartoon (SKS)

Cap de mercado $ 34.42K$ 34.42K $ 34.42K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 34.42K$ 34.42K $ 34.42K Suministro de Circulación 999.24M 999.24M 999.24M Suministro total 999,239,208.6809688 999,239,208.6809688 999,239,208.6809688

La capitalización de mercado actual de SKS Cartoon es de $ 34.42K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SKS es de 999.24M, con un suministro total de 999239208.6809688. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 34.42K.