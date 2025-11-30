Precio de SIMPS ON SOL hoy

El precio actual de SIMPS ON SOL (SIMP) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SIMP a USD es -- por SIMP.

SIMPS ON SOL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,862.23, con un suministro circulante de 999.95M SIMP. Durante las últimas 24 horas, SIMP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00107703, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SIMP experimentó un cambio de -- en la última hora y de -3.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SIMPS ON SOL (SIMP)

Cap de mercado $ 5.86K$ 5.86K $ 5.86K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.86K$ 5.86K $ 5.86K Suministro de Circulación 999.95M 999.95M 999.95M Suministro total 999,953,598.18437 999,953,598.18437 999,953,598.18437

La capitalización de mercado actual de SIMPS ON SOL es de $ 5.86K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SIMP es de 999.95M, con un suministro total de 999953598.18437. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.86K.