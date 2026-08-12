Precio de Silver rStock hoy

El precio actual de Silver rStock (SLVR) hoy es $ 68.96, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SLVR a USD es $ 68.96 por SLVR.

Silver rStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 221,911, con un suministro circulante de 3.22K SLVR. Durante las últimas 24 horas, SLVR cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5,439.79, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0011996.

En el corto plazo, SLVR experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 844.62.

Información del mercado de Silver rStock (SLVR)

Cap de mercado $ 221.91K$ 221.91K $ 221.91K Volumen (24H) $ 844.62$ 844.62 $ 844.62 Cap. de mercado totalmente diluida $ 221.91K$ 221.91K $ 221.91K Suministro de Circulación 3.22K 3.22K 3.22K Suministro total 3,216.685790125 3,216.685790125 3,216.685790125

La capitalización de mercado actual de Silver rStock es de $ 221.91K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 844.62. El suministro circulante de SLVR es de 3.22K, con un suministro total de 3216.685790125. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 221.91K.