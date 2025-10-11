Información del precio (USD) de Sigma Music (FAN)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0$ 0 $ 0 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.38% Cambio de Precio (1D) -10.35% Cambio de Precio (7D) -46.74% Cambio de Precio (7D) -46.74%

El precio en tiempo real de Sigma Music (FAN) es de --. Durante las últimas 24 horas, FAN se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de FAN es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, FAN ha cambiado en un +0.38% en la última hora, -10.35% en 24 horas y -46.74% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Sigma Music (FAN)

Cap de mercado $ 15.99K$ 15.99K $ 15.99K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 24.29K$ 24.29K $ 24.29K Suministro de Circulación 658.34M 658.34M 658.34M Suministro total 999,988,780.869021 999,988,780.869021 999,988,780.869021

La capitalización de mercado actual de Sigma Music es de $ 15.99K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FAN es de 658.34M, con un suministro total de 999988780.869021. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 24.29K.