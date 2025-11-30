Precio de Shrooms Strategy hoy

El precio actual de Shrooms Strategy (SHROOMSTR) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHROOMSTR a USD es -- por SHROOMSTR.

Shrooms Strategy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,097.98, con un suministro circulante de 953.73M SHROOMSTR. Durante las últimas 24 horas, SHROOMSTR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SHROOMSTR experimentó un cambio de -- en la última hora y de -29.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Shrooms Strategy (SHROOMSTR)

Cap de mercado $ 5.10K$ 5.10K $ 5.10K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.35K$ 5.35K $ 5.35K Suministro de Circulación 953.73M 953.73M 953.73M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Shrooms Strategy es de $ 5.10K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SHROOMSTR es de 953.73M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.35K.