Precio de Shina Inu hoy

El precio actual de Shina Inu (SHI) hoy es $ 0, con una variación del 4.76% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHI a USD es $ 0 por SHI.

Shina Inu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 828,872, con un suministro circulante de 13.97T SHI. Durante las últimas 24 horas, SHI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SHI experimentó un cambio de -0.33% en la última hora y de -12.54% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Shina Inu (SHI)

Cap de mercado $ 828.87K$ 828.87K $ 828.87K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 859.56K$ 859.56K $ 859.56K Suministro de Circulación 13.97T 13.97T 13.97T Suministro total 14,482,056,376,677.0 14,482,056,376,677.0 14,482,056,376,677.0

La capitalización de mercado actual de Shina Inu es de $ 828.87K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SHI es de 13.97T, con un suministro total de 14482056376677.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 859.56K.