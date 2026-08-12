Precio de Shibetoshi Nakamoto hoy

El precio actual de Shibetoshi Nakamoto (BILLY) hoy es $ 0, con una variación del 0.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BILLY a USD es $ 0 por BILLY.

Shibetoshi Nakamoto actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 37,929, con un suministro circulante de 959.62M BILLY. Durante las últimas 24 horas, BILLY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00287462, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BILLY experimentó un cambio de -2.05% en la última hora y de -2.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Shibetoshi Nakamoto (BILLY)

Cap de mercado $ 37.93K$ 37.93K $ 37.93K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 37.93K$ 37.93K $ 37.93K Suministro de Circulación 959.62M 959.62M 959.62M Suministro total 959,619,807.18743 959,619,807.18743 959,619,807.18743

La capitalización de mercado actual de Shibetoshi Nakamoto es de $ 37.93K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BILLY es de 959.62M, con un suministro total de 959619807.18743. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 37.93K.