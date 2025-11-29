Precio de Shibaverse hoy

El precio actual de Shibaverse (VERSE) hoy es $ 0.00009202, con una variación del 0.17% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VERSE a USD es $ 0.00009202 por VERSE.

Shibaverse actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 74,259, con un suministro circulante de 807.00M VERSE. Durante las últimas 24 horas, VERSE cotiza entre $ 0.00009215 (bajo) y $ 0.00009233 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.067416, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00006525.

En el corto plazo, VERSE experimentó un cambio de -0.27% en la última hora y de +8.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Shibaverse (VERSE)

Cap de mercado $ 74.26K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 91.79K Suministro de Circulación 807.00M Suministro total 997,500,000.0

