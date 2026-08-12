Precio de Shibaken Finance hoy

El precio actual de Shibaken Finance (SHIBAKEN) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHIBAKEN a USD es $ 0 por SHIBAKEN.

Shibaken Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 147,434, con un suministro circulante de 100,000.00T SHIBAKEN. Durante las últimas 24 horas, SHIBAKEN cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SHIBAKEN experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Shibaken Finance (SHIBAKEN)

Cap de mercado $ 147.43K$ 147.43K $ 147.43K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 147.43K$ 147.43K $ 147.43K Suministro de Circulación 100,000.00T 100,000.00T 100,000.00T Suministro total 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

La capitalización de mercado actual de Shibaken Finance es de $ 147.43K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SHIBAKEN es de 100,000.00T, con un suministro total de 1.0e+17. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 147.43K.