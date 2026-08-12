Precio de Shib Owes You hoy

El precio actual de Shib Owes You (SOU) hoy es $ 0, con una variación del 1.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SOU a USD es $ 0 por SOU.

Shib Owes You actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 27,861, con un suministro circulante de 1.00B SOU. Durante las últimas 24 horas, SOU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00149062, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SOU experimentó un cambio de -0.40% en la última hora y de -11.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Shib Owes You (SOU)

Cap de mercado $ 27.86K$ 27.86K $ 27.86K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 27.86K$ 27.86K $ 27.86K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Shib Owes You es de $ 27.86K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SOU es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27.86K.