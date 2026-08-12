Precio de Sheep Wif Hat hoy

El precio actual de Sheep Wif Hat (SWIF) hoy es $ 0, con una variación del 0.51% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SWIF a USD es $ 0 por SWIF.

Sheep Wif Hat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 85,431, con un suministro circulante de 873.20M SWIF. Durante las últimas 24 horas, SWIF cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03214702, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SWIF experimentó un cambio de -0.84% en la última hora y de +2.92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Sheep Wif Hat (SWIF)

Cap de mercado $ 85.43K$ 85.43K $ 85.43K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 85.43K$ 85.43K $ 85.43K Suministro de Circulación 873.20M 873.20M 873.20M Suministro total 873,199,194.274408 873,199,194.274408 873,199,194.274408

La capitalización de mercado actual de Sheep Wif Hat es de $ 85.43K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SWIF es de 873.20M, con un suministro total de 873199194.274408. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 85.43K.