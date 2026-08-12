Precio de sharkdog hoy

El precio actual de sharkdog (SHARKDOG) hoy es $ 0, con una variación del 22.94% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHARKDOG a USD es $ 0 por SHARKDOG.

sharkdog actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,781.77, con un suministro circulante de 954.69M SHARKDOG. Durante las últimas 24 horas, SHARKDOG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SHARKDOG experimentó un cambio de -5.29% en la última hora y de -24.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de sharkdog (SHARKDOG)

Cap de mercado $ 8.78K$ 8.78K $ 8.78K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.78K$ 8.78K $ 8.78K Suministro de Circulación 954.69M 954.69M 954.69M Suministro total 954,690,894.926976 954,690,894.926976 954,690,894.926976

La capitalización de mercado actual de sharkdog es de $ 8.78K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SHARKDOG es de 954.69M, con un suministro total de 954690894.926976. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.78K.