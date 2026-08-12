Precio de SEXY ANIMALCOIN hoy

El precio actual de SEXY ANIMALCOIN (ANIMAL) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ANIMAL a USD es $ 0 por ANIMAL.

SEXY ANIMALCOIN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,706.08, con un suministro circulante de 1000.00M ANIMAL. Durante las últimas 24 horas, ANIMAL cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ANIMAL experimentó un cambio de -- en la última hora y de -38.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SEXY ANIMALCOIN (ANIMAL)

Cap de mercado $ 11.71K$ 11.71K $ 11.71K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.71K$ 11.71K $ 11.71K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,998,995.0 999,998,995.0 999,998,995.0

La capitalización de mercado actual de SEXY ANIMALCOIN es de $ 11.71K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ANIMAL es de 1000.00M, con un suministro total de 999998995.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.71K.