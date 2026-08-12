Precio de Scotland Fan Token hoy

El precio actual de Scotland Fan Token (SFA) hoy es $ 0.228452, con una variación del 2.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SFA a USD es $ 0.228452 por SFA.

Scotland Fan Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 563,307, con un suministro circulante de 2.47M SFA. Durante las últimas 24 horas, SFA cotiza entre $ 0.226368 (bajo) y $ 0.250729 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.9, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.196674.

En el corto plazo, SFA experimentó un cambio de -0.91% en la última hora y de -3.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 202.88K.

Información del mercado de Scotland Fan Token (SFA)

Cap de mercado $ 563.31K$ 563.31K $ 563.31K Volumen (24H) $ 202.88K$ 202.88K $ 202.88K Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.53M$ 4.53M $ 4.53M Suministro de Circulación 2.47M 2.47M 2.47M Suministro total 19,816,458.0 19,816,458.0 19,816,458.0

La capitalización de mercado actual de Scotland Fan Token es de $ 563.31K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 202.88K. El suministro circulante de SFA es de 2.47M, con un suministro total de 19816458.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.53M.