Precio de Schwab International Equity xStock hoy

El precio actual de Schwab International Equity xStock (SCHFX) hoy es $ 28.44, con una variación del 0.81% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SCHFX a USD es $ 28.44 por SCHFX.

Schwab International Equity xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 185,960, con un suministro circulante de 6.54K SCHFX. Durante las últimas 24 horas, SCHFX cotiza entre $ 28.03 (bajo) y $ 28.45 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 28.89, mientras que el mínimo histórico fue $ 24.1.

En el corto plazo, SCHFX experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 779.72.

Información del mercado de Schwab International Equity xStock (SCHFX)

Cap de mercado $ 185.96K$ 185.96K $ 185.96K Volumen (24H) $ 779.72$ 779.72 $ 779.72 Cap. de mercado totalmente diluida $ 185.96K$ 185.96K $ 185.96K Suministro de Circulación 6.54K 6.54K 6.54K Suministro total 6,537.797073665763 6,537.797073665763 6,537.797073665763

La capitalización de mercado actual de Schwab International Equity xStock es de $ 185.96K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 779.72. El suministro circulante de SCHFX es de 6.54K, con un suministro total de 6537.797073665763. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 185.96K.