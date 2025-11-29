Precio de Savings xDAI hoy

El precio actual de Savings xDAI (SDAI) hoy es $ 1.21, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SDAI a USD es $ 1.21 por SDAI.

Savings xDAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 97,984,688, con un suministro circulante de 80.86M SDAI. Durante las últimas 24 horas, SDAI cotiza entre $ 1.21 (bajo) y $ 1.22 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.41, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.548412.

En el corto plazo, SDAI experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -0.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Savings xDAI (SDAI)

Cap de mercado $ 97.98M$ 97.98M $ 97.98M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 97.98M$ 97.98M $ 97.98M Suministro de Circulación 80.86M 80.86M 80.86M Suministro total 80,864,490.51110047 80,864,490.51110047 80,864,490.51110047

La capitalización de mercado actual de Savings xDAI es de $ 97.98M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SDAI es de 80.86M, con un suministro total de 80864490.51110047. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 97.98M.