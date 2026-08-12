Precio de Satozhi hoy

El precio actual de Satozhi (SATOZ) hoy es $ 0.00497612, con una variación del 0.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SATOZ a USD es $ 0.00497612 por SATOZ.

Satozhi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 76,804, con un suministro circulante de 15.43M SATOZ. Durante las últimas 24 horas, SATOZ cotiza entre $ 0.00493643 (bajo) y $ 0.00498675 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.92, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00490497.

En el corto plazo, SATOZ experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 6.31K.

Información del mercado de Satozhi (SATOZ)

Cap de mercado $ 76.80K$ 76.80K $ 76.80K Volumen (24H) $ 6.31K$ 6.31K $ 6.31K Cap. de mercado totalmente diluida $ 76.80K$ 76.80K $ 76.80K Suministro de Circulación 15.43M 15.43M 15.43M Suministro total 15,434,081.87922589 15,434,081.87922589 15,434,081.87922589

La capitalización de mercado actual de Satozhi es de $ 76.80K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 6.31K. El suministro circulante de SATOZ es de 15.43M, con un suministro total de 15434081.87922589. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 76.80K.