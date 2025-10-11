Información del precio (USD) de Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.0148642 $ 0.0148642 $ 0.0148642 24H Mín $ 0.03473308 $ 0.03473308 $ 0.03473308 24H Máx 24H Mín $ 0.0148642$ 0.0148642 $ 0.0148642 24H Máx $ 0.03473308$ 0.03473308 $ 0.03473308 Máximo Histórico $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 Precio más bajo $ 0.0148642$ 0.0148642 $ 0.0148642 Cambio de Precio (1H) +0.99% Cambio de Precio (1D) -7.87% Cambio de Precio (7D) -12.56% Cambio de Precio (7D) -12.56%

El precio en tiempo real de Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) es de $0.03152782. Durante las últimas 24 horas, SPFC se ha operado entre un mínimo de $ 0.0148642 y un máximo de $ 0.03473308, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de SPFC es de $ 2.33, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.0148642.

En términos de rendimiento a corto plazo, SPFC ha cambiado en un +0.99% en la última hora, -7.87% en 24 horas y -12.56% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Cap de mercado $ 150.98K$ 150.98K $ 150.98K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 630.59K$ 630.59K $ 630.59K Suministro de Circulación 4.79M 4.79M 4.79M Suministro total 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Sao Paulo FC Fan Token es de $ 150.98K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SPFC es de 4.79M, con un suministro total de 20000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 630.59K.