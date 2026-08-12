Precio de Salesforce xStock hoy

El precio actual de Salesforce xStock (CRMX) hoy es $ 194.35, con una variación del 1.42% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CRMX a USD es $ 194.35 por CRMX.

Salesforce xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 263,653, con un suministro circulante de 1.36K CRMX. Durante las últimas 24 horas, CRMX cotiza entre $ 194.33 (bajo) y $ 197.87 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 775.62, mientras que el mínimo histórico fue $ 55.42.

En el corto plazo, CRMX experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +4.91% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 535.53.

Información del mercado de Salesforce xStock (CRMX)

Cap de mercado $ 263.65K$ 263.65K $ 263.65K Volumen (24H) $ 535.53$ 535.53 $ 535.53 Cap. de mercado totalmente diluida $ 89.35M$ 89.35M $ 89.35M Suministro de Circulación 1.36K 1.36K 1.36K Suministro total 459,767.9246334121 459,767.9246334121 459,767.9246334121

La capitalización de mercado actual de Salesforce xStock es de $ 263.65K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 535.53. El suministro circulante de CRMX es de 1.36K, con un suministro total de 459767.9246334121. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 89.35M.