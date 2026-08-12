Precio de Salamanca hoy

El precio actual de Salamanca (DON) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DON a USD es $ 0 por DON.

Salamanca actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 111,882, con un suministro circulante de 1.00B DON. Durante las últimas 24 horas, DON cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00851919, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DON experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 26.96.

Información del mercado de Salamanca (DON)

Cap de mercado $ 111.88K$ 111.88K $ 111.88K Volumen (24H) $ 26.96$ 26.96 $ 26.96 Cap. de mercado totalmente diluida $ 111.88K$ 111.88K $ 111.88K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Salamanca es de $ 111.88K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 26.96. El suministro circulante de DON es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 111.88K.