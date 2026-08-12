Precio de Safevano Wallet hoy

El precio actual de Safevano Wallet (SAFEVANO) hoy es $ 0.00919545, con una variación del 13.57% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SAFEVANO a USD es $ 0.00919545 por SAFEVANO.

Safevano Wallet actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 101,153, con un suministro circulante de 11.00M SAFEVANO. Durante las últimas 24 horas, SAFEVANO cotiza entre $ 0.0073556 (bajo) y $ 0.01165001 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.066279, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00688897.

En el corto plazo, SAFEVANO experimentó un cambio de +0.83% en la última hora y de -81.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 6.16K.

Información del mercado de Safevano Wallet (SAFEVANO)

Cap de mercado $ 101.15K$ 101.15K $ 101.15K Volumen (24H) $ 6.16K$ 6.16K $ 6.16K Cap. de mercado totalmente diluida $ 101.15K$ 101.15K $ 101.15K Suministro de Circulación 11.00M 11.00M 11.00M Suministro total 11,000,000.0 11,000,000.0 11,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Safevano Wallet es de $ 101.15K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 6.16K. El suministro circulante de SAFEVANO es de 11.00M, con un suministro total de 11000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 101.15K.