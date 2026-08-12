Precio de Russian Oil Asset Reserve hoy

El precio actual de Russian Oil Asset Reserve (ROAR) hoy es $ 0, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ROAR a USD es $ 0 por ROAR.

Russian Oil Asset Reserve actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,150.22, con un suministro circulante de 999.94M ROAR. Durante las últimas 24 horas, ROAR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00260133, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ROAR experimentó un cambio de -- en la última hora y de -3.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Russian Oil Asset Reserve (ROAR)

Cap de mercado $ 13.15K$ 13.15K $ 13.15K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.15K$ 13.15K $ 13.15K Suministro de Circulación 999.94M 999.94M 999.94M Suministro total 999,942,018.595274 999,942,018.595274 999,942,018.595274

La capitalización de mercado actual de Russian Oil Asset Reserve es de $ 13.15K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ROAR es de 999.94M, con un suministro total de 999942018.595274. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.15K.