Precio de Russian Oil Asset Fund hoy

El precio actual de Russian Oil Asset Fund (ROAF) hoy es $ 0, con una variación del 0.57% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ROAF a USD es $ 0 por ROAF.

Russian Oil Asset Fund actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,223.85, con un suministro circulante de 1000.00M ROAF. Durante las últimas 24 horas, ROAF cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01558778, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ROAF experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -3.89% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Russian Oil Asset Fund (ROAF)

Cap de mercado $ 13.22K$ 13.22K $ 13.22K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.22K$ 13.22K $ 13.22K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,999,869.0 999,999,869.0 999,999,869.0

La capitalización de mercado actual de Russian Oil Asset Fund es de $ 13.22K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ROAF es de 1000.00M, con un suministro total de 999999869.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.22K.