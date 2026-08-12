Precio de Russell 2000 xStock hoy

El precio actual de Russell 2000 xStock (IWMX) hoy es $ 300.75, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IWMX a USD es $ 300.75 por IWMX.

Russell 2000 xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 617,018, con un suministro circulante de 2.05K IWMX. Durante las últimas 24 horas, IWMX cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 799.42, mientras que el mínimo histórico fue $ 89.07.

En el corto plazo, IWMX experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 245.46.

Información del mercado de Russell 2000 xStock (IWMX)

Cap de mercado $ 617.02K$ 617.02K $ 617.02K Volumen (24H) $ 245.46$ 245.46 $ 245.46 Cap. de mercado totalmente diluida $ 103.11M$ 103.11M $ 103.11M Suministro de Circulación 2.05K 2.05K 2.05K Suministro total 342,857.0314825203 342,857.0314825203 342,857.0314825203

La capitalización de mercado actual de Russell 2000 xStock es de $ 617.02K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 245.46. El suministro circulante de IWMX es de 2.05K, con un suministro total de 342857.0314825203. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 103.11M.