Precio de Rugflip hoy

El precio actual de Rugflip (RFLIP) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RFLIP a USD es -- por RFLIP.

Rugflip actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,428.37, con un suministro circulante de 989.95M RFLIP. Durante las últimas 24 horas, RFLIP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RFLIP experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Rugflip (RFLIP)

Cap de mercado $ 4.43K$ 4.43K $ 4.43K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.43K$ 4.43K $ 4.43K Suministro de Circulación 989.95M 989.95M 989.95M Suministro total 989,949,574.908335 989,949,574.908335 989,949,574.908335

La capitalización de mercado actual de Rugflip es de $ 4.43K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RFLIP es de 989.95M, con un suministro total de 989949574.908335. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.43K.