Precio de Roblox xStock hoy

El precio actual de Roblox xStock (RBLXX) hoy es $ 36.91, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RBLXX a USD es $ 36.91 por RBLXX.

Roblox xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 125,068, con un suministro circulante de 3.39K RBLXX. Durante las últimas 24 horas, RBLXX cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 57.05, mientras que el mínimo histórico fue $ 36.9.

En el corto plazo, RBLXX experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.92.

Información del mercado de Roblox xStock (RBLXX)

Cap de mercado $ 125.07K$ 125.07K $ 125.07K Volumen (24H) $ 4.92$ 4.92 $ 4.92 Cap. de mercado totalmente diluida $ 49.35M$ 49.35M $ 49.35M Suministro de Circulación 3.39K 3.39K 3.39K Suministro total 1,337,044.016037341 1,337,044.016037341 1,337,044.016037341

La capitalización de mercado actual de Roblox xStock es de $ 125.07K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.92. El suministro circulante de RBLXX es de 3.39K, con un suministro total de 1337044.016037341. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 49.35M.