Precio de Robert hoy

El precio actual de Robert (ROBERT) hoy es --, con una variación del 0.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ROBERT a USD es -- por ROBERT.

Robert actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,821.4, con un suministro circulante de 100.00M ROBERT. Durante las últimas 24 horas, ROBERT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00258802, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ROBERT experimentó un cambio de +0.05% en la última hora y de -15.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Robert (ROBERT)

Cap de mercado $ 8.82K$ 8.82K $ 8.82K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.82K$ 8.82K $ 8.82K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Robert es de $ 8.82K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ROBERT es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.82K.