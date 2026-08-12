Precio de RIV Coin hoy

El precio actual de RIV Coin (RIV) hoy es $ 0.00312243, con una variación del 0.93% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RIV a USD es $ 0.00312243 por RIV.

RIV Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,589,364, con un suministro circulante de 2.11B RIV. Durante las últimas 24 horas, RIV cotiza entre $ 0.00308961 (bajo) y $ 0.00317549 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04727658, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RIV experimentó un cambio de -0.85% en la última hora y de -3.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 370.19K.

Información del mercado de RIV Coin (RIV)

Cap de mercado $ 6.59M$ 6.59M $ 6.59M Volumen (24H) $ 370.19K$ 370.19K $ 370.19K Cap. de mercado totalmente diluida $ 28.10M$ 28.10M $ 28.10M Suministro de Circulación 2.11B 2.11B 2.11B Suministro total 8,999,998,312.18371 8,999,998,312.18371 8,999,998,312.18371

La capitalización de mercado actual de RIV Coin es de $ 6.59M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 370.19K. El suministro circulante de RIV es de 2.11B, con un suministro total de 8999998312.18371. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 28.10M.