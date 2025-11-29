Precio de Ripe DAO Governance Token hoy

El precio actual de Ripe DAO Governance Token (RIPE) hoy es $ 1.092, con una variación del 0.91% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RIPE a USD es $ 1.092 por RIPE.

Ripe DAO Governance Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,337,682, con un suministro circulante de 1.22M RIPE. Durante las últimas 24 horas, RIPE cotiza entre $ 1.06 (bajo) y $ 1.12 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 42.92, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.012.

En el corto plazo, RIPE experimentó un cambio de -0.28% en la última hora y de +4.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Cap de mercado $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.09B$ 1.09B $ 1.09B Suministro de Circulación 1.22M 1.22M 1.22M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Ripe DAO Governance Token es de $ 1.34M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RIPE es de 1.22M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.09B.