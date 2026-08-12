Precio de Rip Cars hoy

El precio actual de Rip Cars (CARS) hoy es $ 0.058333, con una variación del 2.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CARS a USD es $ 0.058333 por CARS.

Rip Cars actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 752,501, con un suministro circulante de 12.90M CARS. Durante las últimas 24 horas, CARS cotiza entre $ 0.053726 (bajo) y $ 0.058557 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.064229, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0394793.

En el corto plazo, CARS experimentó un cambio de +4.05% en la última hora y de +29.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 23.82K.

Información del mercado de Rip Cars (CARS)

Cap de mercado $ 752.50K$ 752.50K $ 752.50K Volumen (24H) $ 23.82K$ 23.82K $ 23.82K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Suministro de Circulación 12.90M 12.90M 12.90M Suministro total 25,799,786.641216 25,799,786.641216 25,799,786.641216

La capitalización de mercado actual de Rip Cars es de $ 752.50K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 23.82K. El suministro circulante de CARS es de 12.90M, con un suministro total de 25799786.641216. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.51M.