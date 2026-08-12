Precio de Riot Platforms xStock hoy

El precio actual de Riot Platforms xStock (RIOTX) hoy es $ 9.99, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RIOTX a USD es $ 9.99 por RIOTX.

Riot Platforms xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 58,859, con un suministro circulante de 5.92K RIOTX. Durante las últimas 24 horas, RIOTX cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 44.97, mientras que el mínimo histórico fue $ 9.99.

En el corto plazo, RIOTX experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Riot Platforms xStock (RIOTX)

Cap de mercado $ 58.86K$ 58.86K $ 58.86K Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 55.95M$ 55.95M $ 55.95M Suministro de Circulación 5.92K 5.92K 5.92K Suministro total 5,599,172.101744626 5,599,172.101744626 5,599,172.101744626

La capitalización de mercado actual de Riot Platforms xStock es de $ 58.86K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de RIOTX es de 5.92K, con un suministro total de 5599172.101744626. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 55.95M.