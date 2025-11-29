Precio de Ricky The Raccoon hoy

El precio actual de Ricky The Raccoon (RICKY) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RICKY a USD es -- por RICKY.

Ricky The Raccoon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 16,300.5, con un suministro circulante de 1.00B RICKY. Durante las últimas 24 horas, RICKY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00478606, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RICKY experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Ricky The Raccoon (RICKY)

Cap de mercado $ 16.30K$ 16.30K $ 16.30K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.30K$ 16.30K $ 16.30K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Ricky The Raccoon es de $ 16.30K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RICKY es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.30K.