Precio de RIBBIT ZYGO THE FROG hoy

El precio actual de RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT) hoy es $ 0, con una variación del 37.95% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RIBBIT a USD es $ 0 por RIBBIT.

RIBBIT ZYGO THE FROG actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 76,599, con un suministro circulante de 999.97M RIBBIT. Durante las últimas 24 horas, RIBBIT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RIBBIT experimentó un cambio de -0.11% en la última hora y de +47.96% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT)

Cap de mercado $ 76.60K$ 76.60K $ 76.60K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 76.60K$ 76.60K $ 76.60K Suministro de Circulación 999.97M 999.97M 999.97M Suministro total 999,971,098.244497 999,971,098.244497 999,971,098.244497

La capitalización de mercado actual de RIBBIT ZYGO THE FROG es de $ 76.60K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RIBBIT es de 999.97M, con un suministro total de 999971098.244497. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 76.60K.