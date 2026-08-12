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El precio actual de Retard Finder Coin hoy es 0 USD. La capitalización de mercado de RFC es 392,918 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de RFC a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Retard Finder Coin hoy es 0 USD. La capitalización de mercado de RFC es 392,918 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de RFC a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Retard Finder Coin (RFC)

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Precio en vivo de 1 RFC en USD:

$0.0003926
$0.0003926$0.0003926
0.00%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de Retard Finder Coin (RFC)
Última actualización de la página: 2026-08-12 22:11:45 (UTC+8)

Precio de Retard Finder Coin hoy

El precio actual de Retard Finder Coin (RFC) hoy es $ 0, con una variación del 0.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RFC a USD es $ 0 por RFC.

Retard Finder Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 392,918, con un suministro circulante de 961.43M RFC. Durante las últimas 24 horas, RFC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.133733, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RFC experimentó un cambio de +0.16% en la última hora y de -5.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.12K.

Información del mercado de Retard Finder Coin (RFC)

$ 392.92K
$ 392.92K$ 392.92K

$ 3.12K
$ 3.12K$ 3.12K

$ 394.44K
$ 394.44K$ 394.44K

961.43M
961.43M 961.43M

999,840,127.161891
999,840,127.161891 999,840,127.161891

La capitalización de mercado actual de Retard Finder Coin es de $ 392.92K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.12K. El suministro circulante de RFC es de 961.43M, con un suministro total de 999840127.161891. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 394.44K.

Historial de precios de Retard Finder Coin USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
24H Mín
$ 0
$ 0$ 0
24H Máx

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.133733
$ 0.133733$ 0.133733

$ 0
$ 0$ 0

+0.16%

-0.18%

-5.11%

-5.11%

Historial de precios de Retard Finder Coin (RFC) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Retard Finder Coin a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Retard Finder Coin a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Retard Finder Coin a USD fue de $ 0.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Retard Finder Coin a USD fue de $ 0.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ 0-0.18%
30 Días$ 0+2.87%
60 Días$ 0-33.92%
90 Días$ 0--

Predicción de precios para Retard Finder Coin

Predicción del precio de Retard Finder Coin (RFC) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de RFC en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Retard Finder Coin (RFC) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Retard Finder Coin podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Retard Finder Coin en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de RFC para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Retard Finder Coin.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Retard Finder Coin(RFC)

Libro blanco
Sitio web oficial

Categoría :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Acerca de Retard Finder Coin

¿Cuál es el precio actual de Retard Finder Coin?

Retard Finder Coin se cotiza a €, lo que representa un movimiento de precios del -0.18% en las últimas 24 horas. Esta cifra en vivo refleja datos de trading en tiempo real, agregados desde intercambios globales.

¿Cómo se compara RFC con el mercado global de criptomonedas?

Su variación diaria del -0.18% puede contrastarse con los promedios generales del mercado. Si RFC está superando al mercado, esto sugiere un fuerte interés comprador o desarrollos positivos específicos para su ecosistema.

¿Cómo se desempeña Retard Finder Coin en comparación con los tokens de la categoría Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem,Wojak-Themed?

Dentro del segmento Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem,Wojak-Themed, RFC demuestra competitividad impulsada por su volumen de trading, su capitalización de mercado y la actividad continua en la red --.

¿Cuál es la capitalización de mercado de Retard Finder Coin hoy?

La capitalización de mercado de €334369.1440297170000 coloca a RFC en el puesto #3926, lo que indica su madurez relativa y la confianza de los inversores en comparación con otros tokens.

¿Cuáles son los niveles de rango de precios en las últimas 24 horas?

Los precios hoy han oscilado entre € y €, ofreciendo contexto para los traders que siguen la volatilidad y la estructura del mercado.

¿Qué tan activamente se está negociando RFC?

Retard Finder Coin ha generado €-- en volumen de trading durante las últimas 24 horas. Un alto volumen suele correlacionarse con tendencias de precios más sólidas y una mejor liquidez en el mercado.

¿Cómo influye la oferta en la valoración de RFC?

Con 961433185.441498 tokens en circulación, los niveles de oferta ayudan a definir la escasez y la valoración a largo plazo, especialmente cuando se compara con otros tokens con modelos inflacionarios o deflacionarios.

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Retard Finder Coin

Última actualización de la página: 2026-08-12 22:11:45 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Retard Finder Coin (RFC)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

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$0.01661$0.01661

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$0.33732$0.33732

-20.84%

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$0.00931
$0.00931$0.00931

-49.53%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

Myros

Myros

MY

$0.0256
$0.0256$0.0256

+150.98%

aPriori

aPriori

APR

$0.40557
$0.40557$0.40557

+104.36%

Jimothy The Raccoon

Jimothy The Raccoon

JIMOTHY

$0.008688
$0.008688$0.008688

+52.90%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0003699
$0.0003699$0.0003699

+39.58%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00569
$0.00569$0.00569

+26.44%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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