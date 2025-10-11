Información del precio (USD) de RETARD AI (RETARD)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00182617$ 0.00182617 $ 0.00182617 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -- Cambio de Precio (7D) +1.53% Cambio de Precio (7D) +1.53%

El precio en tiempo real de RETARD AI (RETARD) es de --. Durante las últimas 24 horas, RETARD se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de RETARD es de $ 0.00182617, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, RETARD ha cambiado en un -- en la última hora, -- en 24 horas y +1.53% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de RETARD AI (RETARD)

Cap de mercado $ 16.80K$ 16.80K $ 16.80K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.80K$ 16.80K $ 16.80K Suministro de Circulación 989.91M 989.91M 989.91M Suministro total 989,910,577.458445 989,910,577.458445 989,910,577.458445

La capitalización de mercado actual de RETARD AI es de $ 16.80K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RETARD es de 989.91M, con un suministro total de 989910577.458445. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.80K.