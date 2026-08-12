Precio de Reserve AI Photonics DTF hoy

El precio actual de Reserve AI Photonics DTF (PHOTON) hoy es $ 93.04, con una variación del 6.85% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PHOTON a USD es $ 93.04 por PHOTON.

Reserve AI Photonics DTF actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,656,144, con un suministro circulante de 17.81K PHOTON. Durante las últimas 24 horas, PHOTON cotiza entre $ 87.0 (bajo) y $ 92.98 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 660.42, mientras que el mínimo histórico fue $ 66.56.

En el corto plazo, PHOTON experimentó un cambio de +1.24% en la última hora y de +6.81% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 233.97K.

Información del mercado de Reserve AI Photonics DTF (PHOTON)

Cap de mercado $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Volumen (24H) $ 233.97K$ 233.97K $ 233.97K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Suministro de Circulación 17.81K 17.81K 17.81K Suministro total 17,813.36514640621 17,813.36514640621 17,813.36514640621

La capitalización de mercado actual de Reserve AI Photonics DTF es de $ 1.66M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 233.97K. El suministro circulante de PHOTON es de 17.81K, con un suministro total de 17813.36514640621. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.66M.