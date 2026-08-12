Precio de Reserve AI Infrastructure DTF hoy

El precio actual de Reserve AI Infrastructure DTF (BUILDOUT) hoy es $ 92.97, con una variación del 2.91% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BUILDOUT a USD es $ 92.97 por BUILDOUT.

Reserve AI Infrastructure DTF actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,562,560, con un suministro circulante de 16.82K BUILDOUT. Durante las últimas 24 horas, BUILDOUT cotiza entre $ 90.31 (bajo) y $ 92.68 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 109.3, mientras que el mínimo histórico fue $ 76.78.

En el corto plazo, BUILDOUT experimentó un cambio de +1.12% en la última hora y de +2.17% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 74.10K.

Información del mercado de Reserve AI Infrastructure DTF (BUILDOUT)

Cap de mercado $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Volumen (24H) $ 74.10K$ 74.10K $ 74.10K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Suministro de Circulación 16.82K 16.82K 16.82K Suministro total 16,821.78964960996 16,821.78964960996 16,821.78964960996

La capitalización de mercado actual de Reserve AI Infrastructure DTF es de $ 1.56M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 74.10K. El suministro circulante de BUILDOUT es de 16.82K, con un suministro total de 16821.78964960996. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.56M.