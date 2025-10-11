Información del precio (USD) de RepubliK (RPK)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.100376$ 0.100376 $ 0.100376 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -35.04% Cambio de Precio (1D) -43.70% Cambio de Precio (7D) -43.33% Cambio de Precio (7D) -43.33%

El precio en tiempo real de RepubliK (RPK) es de --. Durante las últimas 24 horas, RPK se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de RPK es de $ 0.100376, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, RPK ha cambiado en un -35.04% en la última hora, -43.70% en 24 horas y -43.33% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de RepubliK (RPK)

Cap de mercado $ 27.99K$ 27.99K $ 27.99K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 419.83K$ 419.83K $ 419.83K Suministro de Circulación 200.00M 200.00M 200.00M Suministro total 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de RepubliK es de $ 27.99K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RPK es de 200.00M, con un suministro total de 3000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 419.83K.