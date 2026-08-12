Precio de rentahuman hoy

El precio actual de rentahuman (RENTA) hoy es $ 0, con una variación del 1.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RENTA a USD es $ 0 por RENTA.

rentahuman actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,760.35, con un suministro circulante de 999.03M RENTA. Durante las últimas 24 horas, RENTA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00141605, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RENTA experimentó un cambio de +0.35% en la última hora y de +2.24% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de rentahuman (RENTA)

Cap de mercado $ 10.76K$ 10.76K $ 10.76K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.76K$ 10.76K $ 10.76K Suministro de Circulación 999.03M 999.03M 999.03M Suministro total 999,028,527.761818 999,028,527.761818 999,028,527.761818

La capitalización de mercado actual de rentahuman es de $ 10.76K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RENTA es de 999.03M, con un suministro total de 999028527.761818. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.76K.