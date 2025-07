Tokenómica de Rent Only Goes Up (RENT) Descubre información clave sobre Rent Only Goes Up (RENT), incluyendo su suministro de tokens, modelo de distribución y datos de mercado en tiempo real. Divisa USD

Información de Rent Only Goes Up (RENT) Just like rent, this coin only goes up Sitio web oficial: https://fightrent.fun/ Compra RENT ahora

Tokenómica y análisis de precio de Rent Only Goes Up (RENT) Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Rent Only Goes Up (RENT), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo. Cap. de mercado: $ 74.53K $ 74.53K $ 74.53K Suministro total: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Suministro circulante: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M FDV (Valoración totalmente diluida): $ 74.53K $ 74.53K $ 74.53K Máximo histórico: $ 0.00216916 $ 0.00216916 $ 0.00216916 Mínimo histórico: $ 0 $ 0 $ 0 Precio actual: $ 0 $ 0 $ 0 Conoce más sobre el precio de Rent Only Goes Up (RENT)

Tokenómica de Rent Only Goes Up (RENT): Métricas clave explicadas y casos de uso Entender la tokenómica de Rent Only Goes Up (RENT) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial. Métricas clave y cómo se calculan: Suministro total: El número máximo de tokens RENT que se han creado o se crearán jamás. Suministro circulante: El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público. Suministro máx.: El límite máximo de tokens RENT que pueden existir en total. FDV (Valoración totalmente diluida): Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación. Tasa de inflación: Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo. ¿Por qué importan estas métricas para los traders? Alto suministro circulante = mayor liquidez. Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo. Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control. Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración. Ahora que entiendes la tokenómica de RENT ¡explora el precio en vivo del token RENT!

