Precio de REI AI by Virtuals hoy

El precio actual de REI AI by Virtuals (REI) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de REI a USD es $ 0 por REI.

REI AI by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 16,693.09, con un suministro circulante de 497.66M REI. Durante las últimas 24 horas, REI cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00102327, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, REI experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de REI AI by Virtuals (REI)

Cap de mercado $ 16.69K$ 16.69K $ 16.69K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 33.54K$ 33.54K $ 33.54K Suministro de Circulación 497.66M 497.66M 497.66M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de REI AI by Virtuals es de $ 16.69K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de REI es de 497.66M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 33.54K.