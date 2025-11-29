Precio de RegularEverydayNormalCoin hoy

El precio actual de RegularEverydayNormalCoin (RENC) hoy es $ 0.00021123, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RENC a USD es $ 0.00021123 por RENC.

RegularEverydayNormalCoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 88,716, con un suministro circulante de 420.00M RENC. Durante las últimas 24 horas, RENC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00034754, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00020793.

En el corto plazo, RENC experimentó un cambio de -- en la última hora y de -20.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Cap de mercado $ 88.72K$ 88.72K $ 88.72K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 88.72K$ 88.72K $ 88.72K Suministro de Circulación 420.00M 420.00M 420.00M Suministro total 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

La capitalización de mercado actual de RegularEverydayNormalCoin es de $ 88.72K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RENC es de 420.00M, con un suministro total de 420000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 88.72K.